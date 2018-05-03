"Комсомольская правда": Баку поражает своей современной архитектурой

Столица Азербайджана Баку поражает своей современной архитектурой. Об этом говорится в статье, опубликованной в "Комсомольской правде", сообщает Day.Az.

"Помните знаменитую сцену из "Бриллиантовой руки", когда во время экскурсии по узким восточным улочкам неизвестного города падает Горбунков со словами "черт побери" и получает бриллианты в гипсе вместо Геши? Эпизод снимали в Баку. Наряду с такими стопроцентно восточными картинками, Баку поражает своей современной архитектурой. Небоскребы, стекло, блеск металла - нет, это не Нью-Йорк, это столица Азербайджана", - пишет в своей статье журналистка Анна Адамайтес.

Она отмечает, что Баку и другие города постсоветского пространства стали ближе для жителей Алтайского края России после открытия прямых авиарейсов.

"Барнаульские турагенты признаются, сегодня интерес к ближнему зарубежью заметен как никогда. При этом оговариваются, что данное направление - не для массового потребителя. Его выбирают те, кто уже наездился по странам, увидел весь Алтай и захотел чего-то новенького", - пишет автор.

Изюминкой Баку, отмечает она, многие считают набережную.

"Среди столиц Кавказа таких больше нет. Здесь находится знаменитый музей ковров, Crystal Hall [концертный комплекс, в котором проходило Евровидение в 2012 году] и огромное колесо обозрения. А еще Баку - это город цветов, парков, фонтанов, необычных инсталляций и дружелюбных, всегда спешащих на помощь, местных жителей. Цены не в туристических местах очень приятные", - считает Евгения Беспалова, директор турагентства "100 дорог", чьи слова приводятся в статье.

Как отмечает Беспалова, Азербайджан богат природным газом и нефтью, и этот факт наделяет страну особым колоритом: "Если выехать за пределы Баку, вы увидите настоящую экзотику - природный вечный огонь на Абшеронском полуострове, который зажегся еще в древности и горит до сих пор. Или вулканы около Гобустана, где вместо огня из кратеров выливаются потоки грязи, иногда с примесью нефти".

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