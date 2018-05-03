В Азербайджане будут штрафовать врачей, назначающих БАД-ы
3 мая 2018 13:26 475
В Азербайджане врачи, указывающие в выписываемых рецептах названия биологически активных добавок, будут наказываться в административном порядке.
Об этом сказал заведующий сектором права и внутреннего контроля министерств аздравоохранения Эльхан Азизов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, по отношению к тамим врачам будут применяться административные штрафы.
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