В Азербайджане будут штрафовать врачей, назначающих БАД-ы

3 мая 2018 13:26

В Азербайджане врачи, указывающие в выписываемых рецептах названия биологически активных добавок, будут наказываться в административном порядке.

Об этом сказал заведующий сектором права и внутреннего контроля министерств аздравоохранения Эльхан Азизов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, по отношению к тамим врачам будут применяться административные штрафы.

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