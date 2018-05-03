В Азербайджане начнут проверять объекты в сфере здравоохранения без предупреждения?
Начальник Инспекции контроля над качеством лекарств Центра аналитической экспертизы минздрава Парвиз Амирбеков предлагает проводить проверки на объектах без предупреждения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Будет лучше, если в дальнейшем в законодательство, связанное с проверками, будут внесены изменения. Проводимые в настоящее время проверки неэффективны, потому что до проверки объект об этом предупреждается о ней, и предприниматель успевает принять соответствующие меры. В связи с этим минздрав подготовит предложения о том, чтобы проверки проводились без предупреждения", - сказал в четверг на заседании парламентского комитета по здравоохранению Амирбеков.
Он напомнил, что, согласно законодательству, внеплановые проверки проводятся только на основании жалоб, информации, распространенной в СМИ, обращения государственного органа.
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