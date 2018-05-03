Корреспондент из Китая восхищен Баку и считает его раем для туристов - ВИДЕО

Героем рубрики "Азербайджан глазами иностранцев" стал Хуан Чин, шеф-корреспондент газеты "Китайская молодежь", проживающий в Баку вместе с супругой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik-Азербайджан, переехать в Азербайджан и знакомить китайскую молодежь с культурой, традицией и самобытностью нашей страны Хуан Чину посоветовал его редактор. Выбор был сделан правильно и Хуан не уезжал из Баку, в котором живет вместе с супругой, уже полтора года. Однако, в Китае у семейной пары остались пожилые родители, к которым они часто ездят, так как скучают по ним.

Слушая Хуана, убеждаешься, что люди разных профессий из разных стран живут в Азербайджане счастливой жизнью, считая Баку своим домом.

О том, как он ощущает себя в Баку и как проводит свободное время в нашем городе, Хуан Чин поделился со Sputnik Азербайджан.

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