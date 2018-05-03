В Азербайджане начали проводиться операции по трансплантации роговицы глаза

Ввоз в Азербайджан роговицы глаза и операции по ее трансплантации пациентам уже осуществляются.

Об этом в четверг на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Амирасланов подчеркнул, что разрешение клиникам на проведение данной операции выдается соответствующим органом исполнительной власти и определяется врач, который будет проводить такую операцию.

"Может быть, каким-то клиникам не выдано разрешение на проведение такой операции, но они уже в Азербайджане проводятся", - сказал Амирасланов.

Депутат Муса Гулиев сказал, что уже нет никаких препятствий для ввоза в Азербайджан роговицы глаза, в связи с этим создана необходимая законодательная база.

Отметим, что некоторое время назад ведущий научный сотрудник Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Фарах Абдулалиева отметила, что в ближайшие недели в Азербайджане начнется трансплантация пациентам роговицы глаза.

"В центре зарегистрировано более 3000 пациентов для трансплантации роговицы глаза. Планируется привозить роговицу из Ирана, США и России. Операции будут проводиться в Национальном центре офтальмологии", - сказала Абдулалиева.