Минобразования Азербайджана об очередном диагностическом оценивании учителей

3 мая 2018 18:04

В очередном диагностическом оценивании министерства образования Азербайджана, которое пройдет в мае, смогут участвовать учителя, работающие на основании бессрочного трудового договора, руководители по военной подготовке молодежи, директора, заместители директора, организаторы внешкольной и внеклассной работы, а также работающие на должностях госслужбы и методиста в местных органах управления образования.

Об этом говорится в сообщении образовательного ведомства, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В диагностическом оценивании возможно участие и лиц, показавших низкий результат на прежних экзаменах, ведущих преподавание по второй специальности, а также не прошедших ранее диагностическое оценивание.

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