В Азербайджане завершено финансирование единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны

Завершено финансирование единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны и другим лицам, говорится в четверг в сообщении минтруда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Исполняя распоряжение Президента Ильхама Алиева от 20 апреля 2018 года, министерство полностью завершило финансирование единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов и другим лицам, предусмотренным распоряжении.

В целом распоряжение коснулось 10 962 человек. 541 человек из числа участников Второй мировой войны 1941-1945 годов получил единовременную материальную помощь в размере 1000 манатов.

Остальные - 10 421 человек - вдовы погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, сотрудники специальных соединений, выполнявших задания в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов в годы Второй мировой войны или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лица, награжденные соответствующими медалями и нагрудными знаками за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участники блокады Ленинграда. Каждый из них получил единовременную материальную помощь в размере 500 манатов.

Выплата единовременной материальной помощи была осуществлена прозрачно, данная помощь была переведена на пластиковые пенсионные карты этих лиц.

Напомним, для выплаты единовременной материальной помощи указанным лицам из предусмотренного в государственном бюджете на 2018 год резервного фонда Президента Азербайджана было выделено 5,9 миллиона манатов.