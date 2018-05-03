В Гаджигабуле автомобиль сорвался с горы, есть погибший
3 мая 2018 18:46 212
В Гаджигабуле автомобиль сорвался с горы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории села Удулу Гаджигабулского района автомобиль марки "QAZ-66" слетел с горы. В результате водитель автомобиля, житель села Хыналыг Губинского района 50-летний Бабаев Закир Джумшуд оглу скончался на месте.
Находящийся в автомобиле житель села Хыналыг Губинского района Бабалиев Санан Бабали оглу (1992 г.р.) был доставлен в Ширванскую городскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!