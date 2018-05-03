В Гаджигабуле автомобиль сорвался с горы, есть погибший

3 мая 2018 18:46

В Гаджигабуле автомобиль сорвался с горы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории села Удулу Гаджигабулского района автомобиль марки "QAZ-66" слетел с горы. В результате водитель автомобиля, житель села Хыналыг Губинского района 50-летний Бабаев Закир Джумшуд оглу скончался на месте.

Находящийся в автомобиле житель села Хыналыг Губинского района Бабалиев Санан Бабали оглу (1992 г.р.) был доставлен в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az