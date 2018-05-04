Завтра в Баку до 27 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер северный. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 13-16, днем 22-27 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 65-75 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами грозы, дожди, в некоторых западных районах ожидается град. Утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 10-15 градусов тепла.

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