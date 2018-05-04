Награждены победители конкурса «Лучшая презентация», организованного в связи с 95-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева - ФОТО

В Центре Гейдара Алиева в пятницу прошла церемония награждения победителей конкурса "Лучшая презентация", организованного в связи с 95-й годовщиной со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие началось с исполнения хором Гимназии искусств Государственного гимна Азербайджана.

Министр образования Джейхун Байрамов рассказал об исключительных заслугах Общенационального лидера Гейдара Алиева во всестороннем развитии государства в различные периоды его руководства и признании в мировом масштабе.

Подчеркнув, что образовательная политика, основа которой была заложена великим лидером, сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым, министр акцентировал внимание на успехах в социально-экономическом, интеллектуально-духовном подъеме страны.

Министр отметил, что конкурс "Лучшая презентация", проведенный среди учащихся общеобразовательных школ, имеет большое значение с точки зрения изучения молодым поколением богатого наследия, широкомасштабной деятельности и философии государственности гениального политика и выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, поздравил победителей конкурса с успехом.

Выступая на мероприятии, вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов отметил, что в Азербайджане стало прекрасной традицией проводить мероприятия, связанные с именем Гейдара Алиева. Прежде всего, это показатель глубокого уважения людей к светлой памяти Гейдара Алиева.

Вице-премьер сказал, что о традициях государственности в стране также говорит то, что чтят людей, которые служили созданию государства.

"Молодежь, которая участвует в этом конкурсе, в первую очередь глубоко изучает наследие Гейдара Алиева. Полагаю, что идеи Гейдара Алиева станут маяком в их жизни, внесут вклад в то, чтобы они заняли в жизни четкую позицию. Другое значение проведения этого конкурса в том, что оно формирует политическое мышление участников. В этом смысле считаю, что, с одной стороны, конкурс демонстрирует большое уважение к Гейдару Алиеву, его памяти, а, с другой стороны, очень серьезно влияет на формирование общественного мышления учащихся", - сказал Али Ахмедов.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров сказал, что своими проектами и деятельностью Фонд сумел завоевать уважение и доверие народа. Кроме того, своей гуманитарной деятельностью завоевал уважение международной общественности, что играет незаменимую роль в том, чтобы Фонд достойно представлял Азербайджан миру. "В то же время успехи реализуемых нами проектов возможны благодаря большой поддержке и активному участию именно вас, молодежи", - сказал Анар Алакбаров.

Анар Алакбаров добавил, что до настоящего времени Фонд Гейдара Алиева осуществил много проектов, уже стало традицией проведение Фондом мероприятий международного значения.

"Наша основная цель - продолжать политику Гейдара Алиева и доносить и прививать ее молодому поколению. Будущее нашей страны в надежных руках. Дорогие ученики, сегодня в стране созданы все условия для того, чтобы вы росли всесторонне развитыми гражданами", - сказал Анар Алакбаров.

Государство создало все необходимые условия для воспитания молодежи, сказал, выступая на мероприятии, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

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