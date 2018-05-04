Пригород Баку озеленяют

На территориях, прилегающих к Баку, министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана совместно с ЗАО "Озеленение и ландшафтное устройство Азербайджана" проводит работы по озеленению.

Об этом в пятницу сказал директор департамента развития лесов министерства Сохраб Аббасов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на Зыхском шоссе, а также на участках в направлении Баку-Губа, в южном направлении от Баку созданы полосы озеленения.

"Мы не можем работать в самой столице, но стараемся проводить работы по озеленению на прилегающих к Баку территориях", - добавил Аббасов.

По его словам, пока невозможно использовать средства по предупреждению лесных пожаров.

"В ближайшем будущем предусматривается установка современных камер наблюдения", - отметил директор департамента.

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