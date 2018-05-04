В Азербайджане создадут первый на Южном Кавказе биосферный резерват

Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана завершается подготовительная работа по созданию биосферного резервата (заповедника) Загататала-Балакен.

Об этом в пятницу сказал журналистам замдиректора департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства Хикмет Ализаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в данном регионе действует заповедник площадью более 40 тысяч гектаров.

"На базе данного заповедника планируется создание первого биосферного резервата на Южном Кавказе. Сюда также будут входить территории, прилегающие к заповеднику. Работу планируется завершить до 2021 года. Работа начнется после того, как будет выбрана компания по осуществлению этого проекта", - сказал Ализаде.

Что касается национального парка в Гызыагаджском заповеднике, то Ализаде сказал, что здесь будет построен очередной национальный парк площадью 100 тысяч гектаров.