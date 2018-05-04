В Азербайджане стартовал проект AVO MUN 2018, организованный ASAN Könüllüləri и Gilan Holding при поддержке Университета ADA и представительства Программы развития ООН в Азербайджане (UNDP Azerbaijan), направленный на всестороннее развитие политических, социальных, юридических знаний молодежи, сообщили Trend в пресс-службе ASAN Könüllüləri, передает Day.Az.

Проект, который будет основываться на симуляции ООН, впервые реализуется на трех языках - азербайджанском, английском и русском. Лица, которые успешно пройдут собеседование, получат право на участие в симуляционных тренингах с 17 по 19 мая.

В рамках проекта будут действовать три комитета:

1.Совет безопасности ООН;

2.Международный суд;

3.Cодружество Независимых Государств (СНГ).

На собеседование будут приглашены только лица, успешно заполнившие регистрационную форму по ссылке https://goo.gl/81f5gx.

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