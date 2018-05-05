В воскресенье в Азербайджане будет до 30 градусов тепла - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Местами ночью и утром слабый туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 13-16, днем - 22-27 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами грозы, временами дожди, днем в большинстве районах преимущественно без осадков. Утром в отдельных местах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем - 25-30 градусов тепла, в горах - ночью - 7-12, днем - 14-19 градусов тепла.

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