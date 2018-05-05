Минэкологии Азербайджана о загрязнении воздуха в Баку

Сегодня в Хатаинском, Сабаильском и Низаминском районах Баку в воздухе ощущался неприятный запах. Об этом говорится в сообщении минэкологии, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Специалисты Национального мониторингового департамента по окружающей среде министерства экологии и природных ресурсов провели оперативный мониторинг в связи с неприятным запахом в некоторых районах Баку, взяли пробы воздуха и провели анализ.

По результатам анализа, проведенного в ходе мониторинга, содержание смеси газов в атмосферном воздухе в среднем втрое превышает санитарную норму, говорится в сообщении.

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