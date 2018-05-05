Что обещает третий Бакинский шопинг-фестиваль?

На третьем Бакинском шопинг-фестивале, который проходит с 1 по 31 мая, жителей и гостей столицы в торговых центрах ждут выгодные цены на товары известных брендов, кампании, развлекательные программы и другие возможности, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В торговом центре Port Baku Mall, где представлены ведущие мировые бренды, можно будет воспользоваться скидками и кампаниями.

Также вас порадуют выгодные цены в торговом центре Gənclik Mall, где представлены десятки марок брендовой одежды, электроники и бытовой техники, и развлекательные программы в период фестиваля. В конце недели, а также 9 и 10 мая покупатели получат шанс получить ценные подарки, приняв участие в игре "Колесо удачи".

Торговый центр Park Bulvar в рамках фестиваля также приглашает вас сделать покупки со специальными скидками и кампаниями и получить подарки, приняв участие в различных развлекательных программах. Таким образом, покупатели в конце недели, а также 9 и 10 мая, придя в торговый центр Park Bulvar, смогут принять участие в игре "Шопомания", привлекшей большой интерес на минувшем фестивале.

Еще одним местом, где можно будет воспользоваться возможностями Бакинского шопинг-фестиваля, является торговый центр 28 Mall.

В торговом центре Metropark вас ждут скидки на различные товары, подарки и сюрпризы.

Со списком магазинов, участвующих в фестивале, можно ознакомиться на интернет-странице Бакинского шопинг-фестиваля http://bakushopfest.com/our-stores/.

При совершении покупки на сумму более 100 AZN в магазинах, отмеченных стикером "Baku Shopping Festival - Tax Free", каждый сможет вернуть часть потраченных денег посредством системы tax free - как наличными, так и перечислением на банковский счет/карту.