В Баку проходит регата парусных яхт, посвященная 95-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В Баку проходит регата парусных яхт (Baku Sailing Regatta-2018), посвященная 95-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Регата организована совместно ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" и Федерацией парусного спорта Азербайджана.

Как отметил руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Мехман Мехтиев, в этом году ЗАО отмечает 160-летний юбилей, в рамках которого предусматривается проведение ряда мероприятий. Первым из них является регата парусных яхт, посвященная 95-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Мехман Мехтиев подчеркнул, что в период руководства страной Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым морской флот начал расширяться, приобретались новые корабли, формировались новые профессиональные кадры.

Было отмечено, что в регате участвуют более 30 яхтсменов в различных возрастных категориях, которые выступают в четырех классах - Optimist, Laser-standard, Laser 4.7, Laser-radial. Победителей определят местные и международные судьи. Обладатели I, II и III мест будут награждены.

В период проведения регаты в Национальном Приморском парке организована развлекательная программа, в ходе которой проходит выступление диджея, организованы игры и викторины, соревнование среди скейтбордистов и т.д.

Также на открытом воздухе проводится выставка, где представлены экспонаты на морскую тематику.

Отметим, что мероприятие вызвало большой интерес как у жителей города, так и у многочисленных гостей столицы Азербайджана.