В Баку прошло дружеское чаепитие с участием ветеранов и молодежи - ФОТО

5 мая 2018 21:09

В преддверии Дня Победы - 9 мая, в Российском информационно-культурном центре в Баку состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и членами Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин поздравил гостей с предстоящим великим праздником и рассказал о планируемых РИКЦ мероприятиях ко Дню Победы. Ветеранам Великой Отечественной войны и членам Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда были переданы памятные сувениры от РИКЦ.

Члены Бакинского молодежного клуба любителей поэзии представили литературно-музыкальную композицию ко Дню Победы в Великой Отечественной войне "Помните!". Затем состоялось дружеское чаепитие, в котором приняли участие ветераны и молодежь.

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