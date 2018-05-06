В Азербайджане произошло землетрясение - ДЕТАЛИ

6 мая 2018 22:48

В Азербайджане произошло землетрясение. 

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Республиканской сейсмослужбы НАНА, в Масаллинском районе в 18:35 по местному времени произошло землетрясение.

Магнитуда толчков составила 3,3 балла. Эпицентр находился в 26 км к северу от Лянкярана. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az