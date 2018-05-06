В Азербайджане произошло землетрясение - ДЕТАЛИ

В Азербайджане произошло землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Республиканской сейсмослужбы НАНА, в Масаллинском районе в 18:35 по местному времени произошло землетрясение.

Магнитуда толчков составила 3,3 балла. Эпицентр находился в 26 км к северу от Лянкярана. Данных о пострадавших и разрушениях нет.