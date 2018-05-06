В Азербайджане произошло землетрясение - ДЕТАЛИ
6 мая 2018 22:48 1 363
В Азербайджане произошло землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на данные Республиканской сейсмослужбы НАНА, в Масаллинском районе в 18:35 по местному времени произошло землетрясение.
Магнитуда толчков составила 3,3 балла. Эпицентр находился в 26 км к северу от Лянкярана. Данных о пострадавших и разрушениях нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
6 мая 14:27 28
Погода на завтра - САМЫЙ ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
5 мая 15:44 2 411
Джоджуг Марджанлы будет обеспечено сельхозтехникой и семенами - ФОТО
6 мая 22:48
В Азербайджане произошло землетрясение - ДЕТАЛИ
6 мая 21:11
Çimərliklər açıldı - VİDEO
6 мая 21:07
Иран хочет обвалить цены на нефть? - ПОДРОБНОСТИ
6 мая 18:54
Глава МВД Пакистана ранен при покушении
-
6 Май 02:00 45 567
-
6 Май 02:27 11 420
-
6 Май 04:51 11 197
-
6 Май 14:05 8 441
-
6 Май 03:19 6 756