Тяжелая авария в Сальяне, много раненых - ПОДРОБНОСТИ

7 мая 2018 07:12

В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 3 человека.

Как сообщает аранское бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей марок "ВАЗ-2106" пострадали жители г.Сальян - Бабаев Эльчин Мехман оглы 1988 г.р., Гасымов Габиль Кязымага оглы 1951 г.р и Дадашов Узеир Гафар оглы 1998 г.р.

Раненые доставлены в Сальянскую центральную районную больницу с различными телесными повреждениями.

По факту ведется расследование.

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