Тяжелая авария в Сальяне, много раненых - ПОДРОБНОСТИ
7 мая 2018 07:12 490
В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 3 человека.
Как сообщает аранское бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей марок "ВАЗ-2106" пострадали жители г.Сальян - Бабаев Эльчин Мехман оглы 1988 г.р., Гасымов Габиль Кязымага оглы 1951 г.р и Дадашов Узеир Гафар оглы 1998 г.р.
Раненые доставлены в Сальянскую центральную районную больницу с различными телесными повреждениями.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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