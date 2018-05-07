Трагедия в Сабирабаде, погиб 17-летний подросток
7 мая 2018 07:20 321
В Сабирабадском районе произошел несчастный случай, в результате которого человека насмерть ударило током.
Как сообщает аранское бюро Report, житель села Мустафабейли Саатлинского района Аббасов Эльвин Низами оглы 2001 г.р. отправился к дяде, который проживает в селе Галагайын.
По предварительной информации, его ударило током после того как он дотронулся до водного мотора, который находился в рабочем состоянии. В результате, несовершеннолетний скончался.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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