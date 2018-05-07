Бакинская регата во всем своем великолепии - ФОТОСЕССИЯ

Необычное зрелище могли наблюдать посетители Приморского бульвара в минувший выходной. 6 мая на территории Бакинской бухты, при совместной организационной поддержке ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" и Федерации Парусного Спорта Азербайджана прошли соревнования по парусному спорту (Baku Sailing Regatta-2018), посвященные 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Бакинцы и гости столицы могла воочию наблюдать это необычайное по красоте зрелище и поболеть за участников.

Тем, кто не смог стать свидетелем регаты, Day.Az предлагает это сделать, полюбовавшись моментами соревнований посредством нашей фотосессии.

Отметим, что победителями в классе "Лазер-стандарт" стали:

Первое место - Михаил Протасов - член клуба "Хазар"

Второе место - Руфат Раджабов - член клуба "Хазар"

Третье место - Тофик Абдуллаев - член клуба "Хазар"

Фото: Салман Рагимли