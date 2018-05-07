Прием новой группы студентов SPM в Бакинской Высшей школе нефти

В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) состоялась церемония приема на учебу по программе магистратуры Университета Джорджа Вашингтона (США) новой группы студентов Школы управления проектами (SPM - School of Project Management) - группы "М3".

Как говорится в сообщении БВШН, распространенном в понедельник, SPM является проектом, который совместно осуществляется Высшей школой и британской компанией TwentyEighty Strategy Execution (STRATEX), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступивший на прошедшей в кампусе вуза церемонии ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что "M3" - это уже пятая группа слушателей, принимаемых в Школу управления проектами. Он сообщил, что в прошлом месяце прошла торжественная церемония вручения сертификатов магистров по управлению проектами Университета Джорджа Вашингтона первым двум группам выпускников SPM, успешно завершившим учебу. "Уверен, что приобретение теоретических знаний и практических навыков по управлению проектами станет полезным для вас как менеджеров не только при ведении бизнеса, но и в повседневной жизни", - отметил ректор.

После того, как слушатели кратко представили себя, Эльмар Гасымов побеседовал с каждым из них и пожелал им успехов в учебе. В состав новой группы вошли 25 студентов - руководящих сотрудников ведущих компаний и организаций, в том числе SOCAR, BP, ПО "Азеригаз", ОАО "Азерсу", ПО "Азнефть", Expro Eurasia, ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", Azer Turk Bank и SOCAR AQŞ.

Курс обучения в SPM представляет уникальную программу подготовки национальных кадров в области управления проектами в соответствии с международными стандартами с целью удовлетворения потребностей в таких специалистах в стране. В ходе учебы слушатели Школы изучают, среди других, такие предметы, как "Руководство проектом, управление и коммуникации", "Управление рисками", "Управление проектами: применение на практике", "Составление графика работ и контроль затрат", "Навыки ведения переговоров" и "Качество для менеджеров проекта". После успешного окончания курса выпускникам SPM вручаются сертификаты магистров Университета Джорджа Вашингтона.

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