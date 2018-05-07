Тяжелое ДТП в Азербайджане, 6 погибших - ФОТО

В Сабирабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на территории села Шахрияр.

Согласно сообщению, трактор с прицепом перевернулся и упал в водоканал. В результате пять из семи находившихся в прицепе трактора женщин погибли на месте происшествия. Еще две женщины в тяжелом состоянии были госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Все погибшие - родственники. Ими оказались Багирова Эльнара Ибрагимаждар гызы, ее дочери Багирова Фатима Теймур гызы, Багирова Захра Теймур гызы, родственницы Иманова Малахат Мехбалы гызы, Гасымова Хаяла Абдулгасан гызы, Гасымова Гюнай Тофиг гызы. Управляющий трактором житель села Шахрияр Аждар Иманов ехал на работу в поле со своими родными.

Начато расследование по факту.