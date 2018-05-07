Трагедия в Баку: грузовик насмерть сбил ребенка

7 мая 2018 14:23

В Баку грузовик насмерть сбил 5-летнего ребенка.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 6 мая около 15:00 в поселке Бина Сураханского района грузовой автомобиль марки "QAZel", за рулем которого находился житель поселка Мехраб Сафаров, сбил 5-летнего Ибрагима Кочариева, передает Day.Az.

Ребенка доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

По факту в Сураханском РУП ведется расследование. 

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