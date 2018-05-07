В БГУ прошло мероприятие, посвященное 95-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В Бакинском государственном университете (БГУ) прошло мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает вуз в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ректор, академик Абель Магеррамов, открывая мероприятие вступительным словом, подчеркнул, что в Азербайджане, в том числе в БГУ, был организован ряд международных и республиканских конференции и мероприятий, посвященных юбилею великого лидера Гейдара Алиева.

Ректор говорил об исключительных заслугах Гейдара Алиева как в первый период, так и во второй период его правления, в строительстве независимого, демократического, правового государства. Академик подчеркнул, что основной смысл деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева заключался в развитии науки, образования, чувствительном отношении к национально-нравственным ценностям.

Ректор, напомнив слова великого лидера "Я очень счастлив тем, что являюсь выпускником Бакинского государственного университета", подчеркнул, что Гейдар Алиев всегда был особо чуток к БГУ, и провозглашенные им высокие цели становились основой деятельности коллектива университета.

"Счастлив тот народ, которой имеет своего Общенационального лидера, народ еще более счастлив, когда политический курс лидера успешно продолжается в стране", - сказал академик Абель Магеррамов, добавив, что политика Гейдара Алиева благополучно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Затем выступил председатель Республиканского совета старейшин, депутат Фаттах Гейдаров и профессор БГУ, депутат Фазаил Ибрагимли.

Мероприятие завершилось демонстрацией фильма об Общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

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