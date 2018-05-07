В понедельник состоялось очередное заседание Комиссии по помилованию при Президенте Азербайджана, сказал член комиссии Рашад Меджид, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании было рассмотрено более 100 обращений, и в отношении части из них было принято положительное решение.

Отметим, что на заседаниях Комиссии, которые проводятся с конца января, до сегодняшнего дня было рассмотрено более 700 обращений.

В целом в Комиссию поступило около 1000 обращений.