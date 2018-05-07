В Баку изменена схема движения автобусов 22 маршрутов - ФОТО

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с вводом в эксплуатацию разноуровневой дорожной развязки и перехода от Бакинского Олимпийского стадиона к проспекту Гейдара Алиева изменена схема движения некоторых автобусов.

А именно следующих маршрутов: 24, 62, 93, 101, 107, 131, 136, 139, 148, 150, 160, 163, 166, 171, 172, 173, 187, 189, 198, 204, 216, 217.

Об этом в понедельник говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Данный маршрут связывает центр обмена транспортом "Кероглу" с бакинскими селами и поселками.

Согласно сообщению теперь автобусы, выезжающие из центра обмена транспортом "Кероглу", смогут продолжить свое движение, не выезжая на проспект Зии Буньядова и развязку "Беюкшор".