Инструкция по использованию перехода-туннеля от Бакинского Олимпийского стадиона к проспекту Гейдара Алиева - ВИДЕО
8 мая 2018 00:05 330
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило видеоинструкцию по использованию перехода-туннеля от Бакинского Олимпийского стадиона к проспекта Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В разноуровневую дорожную развязку, сооруженную всего за четыре месяца входят:
один автомобильный туннель протяженностью 496 метров;
подъездные дороги протяженностью 193 метра;
новый дорожный участок протяженностью 702 метра;
новый мост протяженностью 27 метров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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