Инструкция по использованию перехода-туннеля от Бакинского Олимпийского стадиона к проспекту Гейдара Алиева - ВИДЕО

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило видеоинструкцию по использованию перехода-туннеля от Бакинского Олимпийского стадиона к проспекта Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В разноуровневую дорожную развязку, сооруженную всего за четыре месяца входят:

один автомобильный туннель протяженностью 496 метров;

подъездные дороги протяженностью 193 метра;

новый дорожный участок протяженностью 702 метра;

новый мост протяженностью 27 метров.