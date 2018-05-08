Скончался известный журналист Рауф Талышинский

Рауф Талышинский родился в 1956 году. В 1978 году окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Впоследствии там же обучался в аспирантуре. Кандидат филологических наук. В журналистике прошел путь от корреспондента до редактора. Работал в газетах "Молодежь Азербайджана" (1978-1981), "Вышка". В 1981-1989 являлся собкором по Азербайджану газеты "Известия". С 1990 года - главный редактор газеты "Зеркало", с начала 2001 года - "Эхо". В последние годы также являлся заместителем председателя Партии демократических реформ Азербайджана.