Day.Az выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной главы газеты «Эхо»
8 мая 2018 10:19 119
Медиа-компания Day.Az выражает соболезнования в связи со скоропостижной кончиной главного редактора газеты "Эхо" Рауфа Талышинского.
Глубоко опечалены известием о кончине известного деятеля в области журналистики Азербайджана.
Day.Az выражает глубокие соболезнования родным и близким Рауфа Талышинского и вместе с ними разделяет их скорбь.
Аллах ряхмят элясин!
Коллектив интернет-портала Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
7 мая 22:47 540
Генпрокуратура Азербайджана об экстрадиции гражданина Украины
7 мая 21:07 367
В Баку впервые прошел Кубок КВН AZii - ФОТО
7 мая 20:49 2 602
В Баку изменена схема движения автобусов 22 маршрутов - ФОТО
-
7 Май 13:48 22 304
-
7 Май 11:06 20 025
-
7 Май 16:35 15 000
-
7 Май 12:59 9 654
-
7 Май 16:39 8 144