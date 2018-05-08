Day.Az выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной главы газеты «Эхо»

8 мая 2018 10:19

Медиа-компания Day.Az выражает соболезнования в связи со скоропостижной кончиной главного редактора газеты "Эхо" Рауфа Талышинского.

Глубоко опечалены известием о кончине известного деятеля в области журналистики Азербайджана.

Day.Az выражает глубокие соболезнования родным и близким Рауфа Талышинского и вместе с ними разделяет их скорбь.

Аллах ряхмят элясин!

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