Определились финалисты чемпионата Golden Byte, которые представят Азербайджан на международной арене - ФОТО
4 мая в STEP IT Academy Azerbaijan прошел Региональный финал чемпионата Golden Byte. В этот день жюри конкурса определили победителей в различных номинациях, 7 из которых отправятся на Международный финал в Киев.
На мероприятии присутствовали участники чемпионата, их родные, а также члены жюри и спонсоры проекта.
В начале мероприятия руководитель проекта Golden Byte в Азербайджане Юсиф Ганбаров дал подробную информацию о чемпионате и отметил, что Международный ІТ Чемпионат "Golden Byte" является платформой стартап-индустрии для поиска новых идей и талантов.
"Главные цели чемпионата - это стимулирование молодых специалистов на внедрение инновации и бизнес-идеи, помощь инвесторам и венчурным фондам в поиске сильных проектов. "GoldenByte" - площадка, где молодые IT-специалисты могут получить экспертное мнение от мировых гуру отрасли, наладить контакты и самое главное - привлечь инвестиции для развития своего проекта", - сообщил он.
Напомним, что Международный чемпионат Golden Byte был основан STEP IT Академией в 2008 году и в этом году проводится уже в 10-й раз. За всю историю чемпионата в нем приняли участие более 60 тысяч человек, и более 7 тысяч проектов получили финансовую поддержку. В этом году в чемпионате принимает участие 11 стран. Призовой фонд чемпионата составляет 20 000 долларов.
В прошлом году на Международном финале Азербайджан участвовал в 6 номинациях, в 4 из которых выиграл 2 золотые и 2 бронзовые медали. Победители прошлогоднего чемпионата Вагиф Рустамов и Бахруз Ибрагимов также присутствовали на мероприятии и пожелали успеха нынешним участникам Golden Byte. Отметим, что Азербайджан участвует в этом конкурсе во второй раз.
Заместитель руководителя отдела профориентации и сотрудничества с работодателями Государственного агентства по профессиональному образованию при Министерстве образования Азербайджана Нигяр Исмаилзаде в своем выступлении отметила важность участия нашей страны в подобном чемпионате. Поздравив участников, Н. Исмаилзаде отметила, что само участие в Golden Byte уже большой успех, "так как наше будущее находится в руках участников этого чемпионата, потому что 21 век - это век открытий и инноваций".
Далее на сцену была приглашена директор по продажам и работе с партнерами компании AzerTelecom, которая является главным спонсором чемпионата и обеспечит поездку финалистов в Киев, Ляман Абасбейли. Она поздравила всех участников чемпионата от лица руководства компании и подчеркнула, что данный проект является первым в сотрудничестве между AzerTelecom и Step IT Academy, и что в дальнейшем компаниями планируется реализация и других проектов, направленных на развитие сферы образования.
Также участников поздравили и другие спонсоры чемпионата - руководитель маркетингового отдела компании Ultra Малик Рашидов, руководитель Центра инновационной мобильной разработки Bakcell Орхан Бабаев и др.
После всех выступлений состоялась торжественная церемония награждения победителей Регионального финала чемпионата Golden Byte.
В номинации "Game design" из 61 проекта в финал прошли лишь 4:
- "RIC" (Рауф Джафаров, Чингиз Ахмедов, Ильхам Абдуллаев) - I место
- "Parkour to survive" (Сахиб Зульфигар) - II место.
- "Kings of Peaks" (Сархан Абдуллазаде, Турал Салимли) - III место.
В номинации "Character Design" в этом году были представлены 56 проектов, из которых в финал прошли лишь 4:
- "EVA" (Севиндж Азимова) - I место
- "Azalon" (Руслан Гочаев) - II место.
- "Virtual Mama" (Фархан Мустафазаде) - III место.
В номинации "Short Movie" были представлены 56 проектов, из которых в финал прошли 5 проектов:
- "Все в наших Руках" (Али Джавид) - I место
- "Life İs beautiful" (Давуд Мурадлы) - II место
- "Future Friens" (Турал Селимли, Сенан Хумбатов) - III место.
Награду победителям вручала руководитель компании MONT Azerbaijan, которая является спонсором чемпионата, и предоставила подарки для всех призеров, Гюнель Сафаралиева.
В номинации "Start Up" в этом году были представлены 50 проектов, из которых в финал прошли 7:
- "Want" (Эльчин Агазаде, Мурад Мамедов, Анар Алиев) - I место
- "Builday" (Садых Гусейнов, Асад Зейналов, Джафар Джафаров) - II место
- "Wupsu" (Рауф Керимов) - III место.
Награду победителям в данной номинации вручала директор отдела продаж и партнерства компании AzerTelecom Ляман Абасбейли.
В номинации "Mobile Development" были представлены 31 проект, из которых в финал прошли лишь 3:
- "Wifi File Manager" (Турхан Бадалов) - I место
- "Just" (Бабаев Али, Бабаева Гюнай, Азер Умудов) - II место
- "Task Pal" (Гюлага Гезялов, Рамазан Гараисаев, Эльшад Самедзаде) - III место.
Поздравил призеров и вручил им награды руководитель Центра инновационной мобильной разработки Bakcell Орхан Бабаев.
В номинации "Web Project" из 31 проекта в финал прошли 3:
- "Stock Up" (Руслан Байрамов) - I место
- "BGZ.AZ" (Велиев Али) - II место
- "Boomeranq" (Фарид Бабаев, Мурад Микаилзаде) - III место.
Награды победителям вручил руководитель маркетингового отдела компании Ultra Малик Рашидов.
В номинации "Junior Competition" были приняты 184 проекта, из которых в международный финал прошли лишь 5 проектов.
В заключении мероприятия с речью выступил директор Step IT Academy в Азербайджане Алексей Слепцов, который поздравив победителей, выразил благодарность спонсорам чемпионата.
"В этом году мы ужесточили условия отбора проектов, так сказать, сделали ставку на качество, а не количество. Участников стало меньше, но нам было очень сложно выбрать финалистов, так как все проекты имели свою изюминку ", - отметил в своем выступлении А. Слепцов.
Франгиз АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!