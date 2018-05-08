Определились финалисты чемпионата Golden Byte, которые представят Азербайджан на международной арене - ФОТО

4 мая в STEP IT Academy Azerbaijan прошел Региональный финал чемпионата Golden Byte. В этот день жюри конкурса определили победителей в различных номинациях, 7 из которых отправятся на Международный финал в Киев.

На мероприятии присутствовали участники чемпионата, их родные, а также члены жюри и спонсоры проекта.

В начале мероприятия руководитель проекта Golden Byte в Азербайджане Юсиф Ганбаров дал подробную информацию о чемпионате и отметил, что Международный ІТ Чемпионат "Golden Byte" является платформой стартап-индустрии для поиска новых идей и талантов.

"Главные цели чемпионата - это стимулирование молодых специалистов на внедрение инновации и бизнес-идеи, помощь инвесторам и венчурным фондам в поиске сильных проектов. "GoldenByte" - площадка, где молодые IT-специалисты могут получить экспертное мнение от мировых гуру отрасли, наладить контакты и самое главное - привлечь инвестиции для развития своего проекта", - сообщил он.

Напомним, что Международный чемпионат Golden Byte был основан STEP IT Академией в 2008 году и в этом году проводится уже в 10-й раз. За всю историю чемпионата в нем приняли участие более 60 тысяч человек, и более 7 тысяч проектов получили финансовую поддержку. В этом году в чемпионате принимает участие 11 стран. Призовой фонд чемпионата составляет 20 000 долларов.

В прошлом году на Международном финале Азербайджан участвовал в 6 номинациях, в 4 из которых выиграл 2 золотые и 2 бронзовые медали. Победители прошлогоднего чемпионата Вагиф Рустамов и Бахруз Ибрагимов также присутствовали на мероприятии и пожелали успеха нынешним участникам Golden Byte. Отметим, что Азербайджан участвует в этом конкурсе во второй раз.

Заместитель руководителя отдела профориентации и сотрудничества с работодателями Государственного агентства по профессиональному образованию при Министерстве образования Азербайджана Нигяр Исмаилзаде в своем выступлении отметила важность участия нашей страны в подобном чемпионате. Поздравив участников, Н. Исмаилзаде отметила, что само участие в Golden Byte уже большой успех, "так как наше будущее находится в руках участников этого чемпионата, потому что 21 век - это век открытий и инноваций".

Далее на сцену была приглашена директор по продажам и работе с партнерами компании AzerTelecom, которая является главным спонсором чемпионата и обеспечит поездку финалистов в Киев, Ляман Абасбейли. Она поздравила всех участников чемпионата от лица руководства компании и подчеркнула, что данный проект является первым в сотрудничестве между AzerTelecom и Step IT Academy, и что в дальнейшем компаниями планируется реализация и других проектов, направленных на развитие сферы образования.

Также участников поздравили и другие спонсоры чемпионата - руководитель маркетингового отдела компании Ultra Малик Рашидов, руководитель Центра инновационной мобильной разработки Bakcell Орхан Бабаев и др.

После всех выступлений состоялась торжественная церемония награждения победителей Регионального финала чемпионата Golden Byte.

В номинации "Game design" из 61 проекта в финал прошли лишь 4:

"RIC" (Рауф Джафаров, Чингиз Ахмедов, Ильхам Абдуллаев) - I место

"Parkour to survive" (Сахиб Зульфигар) - II место.

"Kings of Peaks" (Сархан Абдуллазаде, Турал Салимли) - III место.

В номинации "Character Design" в этом году были представлены 56 проектов, из которых в финал прошли лишь 4:

"EVA" (Севиндж Азимова) - I место

"Azalon" (Руслан Гочаев) - II место.

"Virtual Mama" (Фархан Мустафазаде) - III место.

В номинации "Short Movie" были представлены 56 проектов, из которых в финал прошли 5 проектов:

"Все в наших Руках" (Али Джавид) - I место

"Life İs beautiful" (Давуд Мурадлы) - II место

"Future Friens" (Турал Селимли, Сенан Хумбатов) - III место.

Награду победителям вручала руководитель компании MONT Azerbaijan, которая является спонсором чемпионата, и предоставила подарки для всех призеров, Гюнель Сафаралиева.

В номинации "Start Up" в этом году были представлены 50 проектов, из которых в финал прошли 7:

"Want" (Эльчин Агазаде, Мурад Мамедов, Анар Алиев) - I место

"Builday" (Садых Гусейнов, Асад Зейналов, Джафар Джафаров) - II место

"Wupsu" (Рауф Керимов) - III место.

Награду победителям в данной номинации вручала директор отдела продаж и партнерства компании AzerTelecom Ляман Абасбейли.

В номинации "Mobile Development" были представлены 31 проект, из которых в финал прошли лишь 3:

"Wifi File Manager" (Турхан Бадалов) - I место

"Just" (Бабаев Али, Бабаева Гюнай, Азер Умудов) - II место

"Task Pal" (Гюлага Гезялов, Рамазан Гараисаев, Эльшад Самедзаде) - III место.

Поздравил призеров и вручил им награды руководитель Центра инновационной мобильной разработки Bakcell Орхан Бабаев.

В номинации "Web Project" из 31 проекта в финал прошли 3:

"Stock Up" (Руслан Байрамов) - I место

"BGZ.AZ" (Велиев Али) - II место

"Boomeranq" (Фарид Бабаев, Мурад Микаилзаде) - III место.

Награды победителям вручил руководитель маркетингового отдела компании Ultra Малик Рашидов.

В номинации "Junior Competition" были приняты 184 проекта, из которых в международный финал прошли лишь 5 проектов.

В заключении мероприятия с речью выступил директор Step IT Academy в Азербайджане Алексей Слепцов, который поздравив победителей, выразил благодарность спонсорам чемпионата.

"В этом году мы ужесточили условия отбора проектов, так сказать, сделали ставку на качество, а не количество. Участников стало меньше, но нам было очень сложно выбрать финалистов, так как все проекты имели свою изюминку ", - отметил в своем выступлении А. Слепцов.

Франгиз Агаларова