Ушел из жизни яркий представитель азербайджанской интеллигенции

Сегодня ночью не стало Рауфа Талышинского. Азербайджанский журналист, главный редактор газеты "Эхо" умер в Баку на 62 году жизни. Рауф был большим интеллектуалом и прекрасным организатором. Сказать, что он был талантливым журналистом - ничего не сказать. Он принадлежал к когорте немногочисленных людей, поцелованных Богом.

В советские годы Рауф Талышинский работал в центральных СМИ и уже тогда был хорошо известен в среде московских журналистов. Однако особенно ярко его талант проявился в эпоху свободы слова. В начале 1990-х Рауф создал лучшее творение своей жизни - газету "Зеркало", а чуть позже вместе с Эльчином Шихлинским - газету "Айна" на азербайджанском языке.

Талышинский собрал в Баку талантливых журналистов со всего бывшего СССР, в результате чего "Зеркало" стало популярным изданием не только в Азербайджане, но за его пределами. Газета была ежедневной, но мгновенно расхватывалась, и люди всю неделю ждали ее итогового еженедельного выпуска. Публикации издания охватывали все самые интересные мировые события, но акцент был на постсоветском пространстве. Горячие новости и аналитика были не только интересны, но и абсолютно объективны. В те времена свобода слова была главной движущей силой и "Зеркала", и "Айны", и деятельности самого Рауфа Талышинского. Эти издания ознаменовали целую эпоху азербайджанских СМИ.

Талышинский был из породы интеллектуалов, способных удивить русских не только великолепным знанием русского языка, но и русской литературы и истории, а европейцев и американцев - глубокими знаниями Европы и США, причем в таких деталях, которые не были известны носителям этих культур.

Рауф обычно был скуп на эпитеты, особенно положительные. При этом, будучи человеком критически мыслящим, он ценил все неподдельное. Помню, как он восхищался международным обозревателем Леонидом Млечиным и как сказал о приехавшем в Баку историке, медиевисте, полиглоте Сергее Павловиче Карпове: "Я счастлив, что сижу рядом с настоящим историком".

Рауф Талышинский всегда оставался сыном своего народа, патриотом своей страны, настоящим азербайджанцем в полном смысле этого слова. Яркий представитель городской русскоязычной азербайджанской интеллигенции, он никогда не делил людей по национальному признаку - на азербайджанцев, лезгин, талышей, удин... В его понимании существовал лишь единый азербайджанский народ и единый Азербайджан. Все эти годы Талышинский с большой душевной болью переживал происходящее вокруг Карабаха.

Рауф принадлежал к роду ханов Талышинских, и мы неоднократно беседовали с ним о правах малых народов в Азербайджане, которые так "волновали" недругов страны. Талышинский всегда удивлялся не столько "заботе" этих деятелей о гражданах Азербайджана, сколько оторванности их от азербайджанских реалий.

Представитель древнего рода Рауф Талышинский родился аристократом и прожил жизнь как настоящий аристократ. Память о нем всегда будет жить в сердцах его друзей, ценителей его таланта.

Нам будет не хватать тебя, Рауф.

Вечная память тебе.

Исмаил Агакишиев, заместитель генерального директора ИАЦ по изучению постсоветского зарубежья