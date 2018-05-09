Сегодня, 9 мая, в Азербайджане отмечают День Победы над фашизмом.

Годы Второй мировой войны стали самым тяжелым и ужасным периодом для человечества в XX веке.

Появившийся в Германии и Италии фашизм стал угрозой не только для самих этих стран, но и для всего человечества.

В годы Второй мировой войны азербайджанский народ продемонстрировал примеры величайшего героизма и отваги как на передовой, так и в тылу.

За короткое время в республике были сформированы 87 истребительных летных батальонов и 1124 отряда самообороны.

В 1941-1945 годах на фронт отправились более 600 тысяч храбрых сынов и девушек Азербайджана.

Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина.

Около 130 наших соотечественников удостоены звания Героя Советского Союза, 30 человек награждены орденом "Слава", 170 тысяч азербайджанских солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями СССР.

Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, Герои Советского Союза Исрафил Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буньядов, Герай Асадов, Мелик Магеррамов, Мехти Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибала Зейналов и многие другие своим героизмом вписали новые страницы в славную историю нашего народа.

В то время в республике были проведены большие работы для того, чтобы экономика служила фронту. Легкая и пищевая промышленности начали работать для фронта.

Несмотря на большие трудности, азербайджанские нефтяники, самоотверженно работая, обеспечили горючим фронт и промышленность.

Под руководством академика Юсифа Мамедалиева была создана новая технология получения авиационного бензина.

Благодаря самоотверженному труду азербайджанских нефтяников в 1941 году был достигнут рекордный показатель добычи нефти в истории Азербайджана - 23, 5 миллиона тонн "черного золота", что составило 71,4 процента всей произведенной в СССР нефти.

В целом за годы войны нефтяники Азербайджана дали стране 75 миллионов тонн нефти, 22 миллиона тонн бензина и других нефтепродуктов.

С уверенностью можно сказать, что бакинская нефть стала одним из основных факторов в победе над фашизмом. Достаточно отметить, что четыре из пяти самолетов, пяти танков, пяти автомобилей работали на бакинском бензине.

Вторая мировая война вновь доказала героизм, мужество и самоотверженность азербайджанского народа.

Участники Второй мировой войны не остались вне внимания и заботы государства и после того, как Азербайджан обрел независимость.

Каждый год глава государства подписывает распоряжение о выделении им материальной помощи.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 апреля 2018 года участникам Второй мировой войны 1941 - 1945 годов была предоставлена единовременная материальная помощь в размере 1000 манатов, вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, сотрудникам специальных соединений, выполнявших задания в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов в годы Второй мировой войны или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующими медалями и нагрудными знаками за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 500 манатов.