В Баку сегодня выступят военные оркестры

9 мая 2018 12:50

Сегодня в Баку пройдут выступления образцовых военных оркестров, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В связи с 73-й годовщиной победы над фашизмом сегодня с 17:00 до 19:00 в Приморском Национальном парке (перед площадью Азадлыг), в парке Гейдара Алиева рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы, в парке Зарифы Алиевой, Парке офицеров и на Площади фонтанов будут организованы выступления образцовых военных оркестров.

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