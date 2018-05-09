Прогноз погоды на завтра
9 мая 2018 14:35 49
Стал известен прогноз погоды на территории Азербайджана 10 мая.
Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, передает Day.Az.
Днем местами на полуострове возможна кратковременная изморось. Подует северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный.
Температура воздуха ночью составит 15-18°, днем 22-27° тепла.
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Прогноз погоды на завтра
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