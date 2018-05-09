Прогноз погоды на завтра

Стал известен прогноз погоды на территории Азербайджана 10 мая.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, передает Day.Az.

Днем местами на полуострове возможна кратковременная изморось. Подует северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 15-18°, днем 22-27° тепла.

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