В России возвели памятник азербайджанской нефти - ФОТО - ВИДЕО

В городе Истра (Московская область) возвели памятник азербайджанской нефти.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в преддверии 73-й годовщины Великой Победы на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея был открыт монумент, посвященный азербайджанской нефти - "Нефтяное месторождение". Памятник представляет собой копию нефтяной вышки в Баку.

В мероприятии приняли участие мэр Истры Александров Скварков, советник посольства Азербайджана в России Вугар Имамалиев и глава Азербайджанского национального культурного центра в Москве Эльшан Ибрагимов. В своих выступлениях они отметили, что именно азербайджанская нефть сыграла решающую роль в победе Советского Союза в Великой отечественной войне.

На церемонии открытия прозвучали стихи и песни, посвященные Великой победе.

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