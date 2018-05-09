Представители азербайджанской прессы о безвременно ушедшем Рауфе Талышинском

В Баку в среду прошла церемония прощания с незабвенным журналистом Рауфом Талышинским.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Депутат Эльмира Ахундова поделилась воспоминаниями о Рауфе Талышинском.

"Мы работали с Рауфом как корреспонденты в 1980-х годах. Он был корреспондентом газеты "Известия", а я корреспондентом - "Литературная газета". Мы оба работали корреспондентами в московской печати. Это были трудные времена. Потом я осталась в русской журналистике, а он стал одним из основоположников независимой журналистики Азербайджана, создал первые газеты. Сначала он был главным редактором газеты "Зеркало", потом, в 2001 году - газеты "Эхо". Он создал прекрасную и самую читаемую русскоязычную газету и стал известен благодаря этой газете. Он был очень талантливым журналистом. Иногда мы созванивались, и я говорила ему: Рауф, пиши почаще, твои статьи очень нужны. Но он был скромным и говорил, что пусть пишут другие. Журналисты, которых он воспитал, сегодня работают во многих сферах. Я горжусь тем, что в газетах "Зеркало" и "Эхо" был опубликован цикл моих статей. Можно сказать, что эти газеты сыграли свою роль в моем формировании как журналиста. Мы часто созванивались и общались. Сегодня очень мало людей, с которыми можно говорить обо всем. Я знала, что то, о чем мы говорили, останется между нами. Он всегда будет живым для меня", - сказала Ахундова.

Рауф Талышинский был одним из столпов азербайджанской журналистики, сказал заместитель генерального директора АМИ Trend Арзу Нагиев.

"Рауф Талышинский прекрасно понимал новизну и в то же время был журналистом, очень хорошо знающим историю Азербайджана. Своими важными журналистскими расследованиями он запомнился как профессионал и в Азербайджане, и на пространстве СНГ. Это очень большая утрата для Азербайджана. С момента, как Азербайджан обрел независимость, Рауф неустанно работал, занимался воспитанием и формированием новых кадров для азербайджанской журналистики. У журналистов и тех, кто знал Рауфа, останутся о нем хорошие воспоминания", - сказал Нагиев.

Главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде отметил, что сегодня мы провожаем в последний путь Рауфа Талышинского - одного из авторитетнейших личностей в азербайджанской журналистике.

"Рауф Талышинский был не только учредителем газет "Зеркало" и "Эхо", он работал в газете "Молодежь Азербайджана" и многих других газетах. Рауф Талышинский будет жить в сердцах журналистов как профессионал, память о нем будет вечной. Коллективы, которые он создавал, всегда состояли из профессионалов. На протяжении всей своей деятельности Рауф придерживался принципов журналистики", - сказал Рагимзаде.

Своей деятельностью Рауф Талышинский привнес новое качество в азербайджанскую прессу, отметил главный редактор "525-й газеты" Рашад Меджид.

"Рауф был профессионалом с большой буквы, его профессионализм всегда служил примером для других. Неоднократно оказываясь с Рауфом в поездках, я был свидетелем этого высочайшего профессионализма", - сказал Меджид.

Главный редактор газеты "Айна" - "Зеркало" Эльчин Шыхлы отметил, что Рауф Талышинский был одним из создателей первой русскоязычной газеты в независимом Азербайджане.

"Он был большим профессионалом, прекрасным журналистом. Рауф отлично знал свою работу и в то же время как педагог мог передавать свой опыт молодым журналистам. Многие журналисты, кто вышел из газеты "Зеркало", сегодня известные журналисты страны. И большая часть из них стала профессиональными журналистами благодаря труду Рауфа Талышинского. Для нас кончина Рауфа Талышинского - это утрата друга и профессионала", - сказал Шыхлы.

Отметим, что главный редактор газеты "Эхо" Рауф Рафаил оглу Талышинский скончался вчера утром на 62-м году жизни и сегодня был предан земле.