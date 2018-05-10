Колумбийские цветы уже в Азербайджане
10 мая 2018 11:43 194
Колумбийское посольство в Азербайджане сообщило Day.Az о прибытии колумбийских цветов в Баку в течение первого квартала 2018 года.
Азербайджан с колумбийскими цветами отметил День Святого Валентина (14 февраля) и Международный женский день (8 марта). А на днях прибыл специальный заказ колумбийских цветов для празднования "Дня Цветов" (10 мая).
Одна из компаний из Азербайджана за неделю намерена импортировать более одной тонны разных сортов колумбийских цветов: помпоны, альстромелии, хризантемы, розы, клавеллы и гипсофил.
Это первый шаг в деле расширения импорта колумбийских цветов в наш регион, поскольку ведется работа не только по охвату рынка Азербайджана, но и стран, с которыми он граничит.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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