Колумбийские цветы уже в Азербайджане

Колумбийское посольство в Азербайджане сообщило Day.Az о прибытии колумбийских цветов в Баку в течение первого квартала 2018 года.

Азербайджан с колумбийскими цветами отметил День Святого Валентина (14 февраля) и Международный женский день (8 марта). А на днях прибыл специальный заказ колумбийских цветов для празднования "Дня Цветов" (10 мая).

Одна из компаний из Азербайджана за неделю намерена импортировать более одной тонны разных сортов колумбийских цветов: помпоны, альстромелии, хризантемы, розы, клавеллы и гипсофил.

Это первый шаг в деле расширения импорта колумбийских цветов в наш регион, поскольку ведется работа не только по охвату рынка Азербайджана, но и стран, с которыми он граничит.