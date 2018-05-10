Ректор университета Хаджеттепе: "Мы придаем особое значение сотрудничеству с UNEC" - ФОТО

Делегация турецкого университета Хаджеттепе, побывавшая в Азербайджане, посетила UNEC, сообщает вуз в четверг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече с делегацией, возглавляемой ректором университета Хаджеттепе, профессором Халук Озеном, ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов отметил высокий уровень сотрудничества между двумя университетами. На встрече состоялся обмен мнениями о путях повышения качества обучения в обоих университетах и потребностях в современном мире к образованию в университете, которые все время изменяются и растут, а также обсуждались возможности интеграции в мировую образовательную систему.

Ректор университета Хаджеттепе, престижного высшего учебного заведения Турции, Озен, придав особое значение сотрудничеству с UNEC, выразил заинтересованность в расширении этих отношений в будущем.

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