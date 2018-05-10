Азербайджанец стал арт-директором Google

Азербайджанский режиссер, художник Роял Пашаев назначен арт-директором американской корпорации Google. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gapp.az

Пашаев уже долгое время живет и работает в Америке.

Он родился 25 декабря 1985 года в Гяндже. Долгое время с родителями жил в Украине, но после окончания средней школы переехал вместе с семьей в Баку и начал работать в области журналистики. Является выпускником университета "Одлар юрду". В 2007 году создал музыкальную группу H.O.S.T. Им также были созданы все символы, постеры, дизайны концертов коллектива. Группа распалась в 2012 году. Пашаев также был менеджером музыкального лейбла MadHouse Community. В 2015 году им был представлен проект Magdalena, в котором в образе кающейся блудницы предстали всемирно известные актрисы и певицы.