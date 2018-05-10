В бакинской школе произошел пожар, эвакуированы более 500 человек

10 мая 2018 17:12

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о пожаре в средней школе в Гарадагском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно информации, на территории средней школы № 273 Гарадагского района города Баку сгорели воспламеняемые конструкции крыши двухэтажного здания и 15 предметов мебели (столы и парты).

Пожарными были эвакуированы 560 человек (160 работников и 400 учеников).

Оставшаяся часть школы была защищена от огня, пожар был потушен.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az