В бакинской школе произошел пожар, эвакуированы более 500 человек

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о пожаре в средней школе в Гарадагском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно информации, на территории средней школы № 273 Гарадагского района города Баку сгорели воспламеняемые конструкции крыши двухэтажного здания и 15 предметов мебели (столы и парты).

Пожарными были эвакуированы 560 человек (160 работников и 400 учеников).

Оставшаяся часть школы была защищена от огня, пожар был потушен.

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