В бакинской школе произошел пожар, эвакуированы более 500 человек
10 мая 2018 17:12 786
Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о пожаре в средней школе в Гарадагском районе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно информации, на территории средней школы № 273 Гарадагского района города Баку сгорели воспламеняемые конструкции крыши двухэтажного здания и 15 предметов мебели (столы и парты).
Пожарными были эвакуированы 560 человек (160 работников и 400 учеников).
Оставшаяся часть школы была защищена от огня, пожар был потушен.
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