БВШН стала вторым вузом среди высших учебных заведений в медиарейтинге

11 мая 2018 11:07

На основании исследований группы по мониторингу медиа компании Media Consulting Services Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) стала второй среди высших учебных заведений в апреле этого года. Таким образом, в апреле активность БВШН составила 904, сообщает вуз в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, группа по мониторингу медиа пришла к такому выводу, отследив 10 телевизионных, 55 печатных, 600 интернет и более 665 других источников, включая социальные сети.

Следует отметить, что медиаактивность вузов определяется на основе анализа количества, качества и содержания информации.
 
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