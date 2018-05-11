БВШН стала вторым вузом среди высших учебных заведений в медиарейтинге
11 мая 2018 11:07 195
На основании исследований группы по мониторингу медиа компании Media Consulting Services Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) стала второй среди высших учебных заведений в апреле этого года. Таким образом, в апреле активность БВШН составила 904, сообщает вуз в пятницу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, группа по мониторингу медиа пришла к такому выводу, отследив 10 телевизионных, 55 печатных, 600 интернет и более 665 других источников, включая социальные сети.
Следует отметить, что медиаактивность вузов определяется на основе анализа количества, качества и содержания информации.
-
10 Май 17:01 43 084
-
10 Май 19:04 10 612
-
00:01 10 221
-
10 Май 13:02 8 119
-
10 Май 23:51 6 946