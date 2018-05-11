Студенты UNEC успешно применяют знания на практике - ФОТО

Успешно продолжается производственная практика для студентов старших курсов UNEC, сообщает вуз в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 35 студентов IV курса, получающих образование по специальности "Экономика", проходят производственную практику в Научно-исследовательском и Учебном центре по труду и социальным проблемам министерства труда и социальной защиты населения.

Во время практики в отделе рынка труда и занятости центра студенты ознакомились с технологией изучения рынка труда, процессами мониторинга, в том числе с подготовкой анкеты опроса и проведения опроса, лично приняли участие в этих процессах. А в отделе уровня жизни и социальных пособий ознакомились с состоянием системы социальных пособий, а также с деятельностью адресной социальной помощи, новшествами в связи с применением программы самозанятости.

В настоящее время студенты продолжают практику в отделах Подготовки кадров и организации курса повышения квалификации и Условий и охраны труда.

За ходом производственной практики студентов следят назначенные UNEC руководители практики профессор Натиг Гасымов, доценты Севиндж Байрамова, Гамид Зейналов, Исмаил Исмаилов и Рашад Гусейнов.

Руководители практики, назначенные предприятием, доцент Матлаб Махмудов и Эльхан Новрузов высоко оценили знания и способности студентов UNEC в период производственной практики, отметили успешное выполнение ими заданий.

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