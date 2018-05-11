В Баку будет дождливо

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами ожидаются дожди. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-17, днем - 19-23 градусов тепла, в Баку ночью - 15-17, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 65-70 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пришаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра в течение дня умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды 13-14 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер. Температура морской воды 17-18 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в отдельных местах временами ожидаются дожди, местами ливневого характера. Порывистый западный ветер

Ночью 11-16, днем 22-27, в горах ночью 3-6, днем 6-10 градусов тепла.

Завтра умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей, однако немного влажная погода может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook