Минэкологии Азербайджана о загрязнении атмосферы ресторанами и объектами общепита

Установка в некоторых домах торжеств и на объектах общественного питания устройств и оборудования, отвечающих современным стандартам, необходима для защиты атмосферного воздуха от загрязнения.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказала завсектором по связям с общественностью и пропаганды отдела экологической пропаганды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Тагиева сказала, что задача министерства - интересоваться всеми волнующими население проблемами.

"Хотя рост числа объектов общественного питания развивает некоторые сферы, с другой стороны, оказывает негативное воздействие на людей. Министерство выполняет соответствующую работу для устранения этих недостатков. Поэтому в домах торжеств и на объектах общественного питания должно быть установлено новое оборудование, должны быть приняты меры против загрязнения воздуха", - отметила

Тагиева.

Кроме того, начала работать исследовательская комиссия при министерстве экологии и природных ресурсов с целью установления влияния на атмосферу вредных веществ от работы объектов общественного питания, сказал на пресс-конференции председатель комиссии Кенан Керимов.

Керимов отметил, что бакинцы, живущие на территории, где действуют рестораны, приходят в министерство с жалобами.

"Рестораны загрязняют воздух вредными веществами, это, в свою очередь, приводит к недовольству населения", - отметил Керимов.

По его словам, на прилегающих к домам торжеств и другим объектам общественного питания территориях в Баку был проведен мониторинг, были взяты образцы с целью измерения количества вредных соединений газа.

"Результаты физико-химического анализа образцов показали, что количество вредных соединений в атмосфере в разы превышает допустимую норму. Это вызывает у людей дискомфорт", - добавил Керимов.

По его словам, министерство направило письма местным органам исполнительной власти и владельцам предприятий общепита об установке современного оборудования на данных объектах и уменьшении количества выбросов в атмосферу.

Глава пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова выразила надежду, что владельцы домов торжеств, объектов общепита установят очистные устройства в течение месяца Рамазан, воспользовавшись отсутствием свадеб.

По ее словам, министерство провело мониторинги атмосферного воздуха, и этот процесс продолжается.

Ибрагимова добавила, что также обновлены оборудование и приборы для проведения мониторнигов.

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