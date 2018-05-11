У телеканала İTV новый гендиректор

11 мая 2018 16:35

Освобожден от должности генеральный директор телеканала İTV Джамиль Гулиев. Об этом сообщили в пятницу Trend в Вещательном совете компании İTV, передает Day.Az.

Было отмечено, что Джамиль Гулиев официально обратился в Совет с желанием оставить должность в связи с состоянием здоровья и будущими творческими планами. После обсуждений решение было принято.

На заседании Совета Балакиши Касумов был избран новым генеральным директором İTV.

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