У телеканала İTV новый гендиректор
11 мая 2018 16:35 112
Освобожден от должности генеральный директор телеканала İTV Джамиль Гулиев. Об этом сообщили в пятницу Trend в Вещательном совете компании İTV, передает Day.Az.
Было отмечено, что Джамиль Гулиев официально обратился в Совет с желанием оставить должность в связи с состоянием здоровья и будущими творческими планами. После обсуждений решение было принято.
На заседании Совета Балакиши Касумов был избран новым генеральным директором İTV.
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