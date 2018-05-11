В Азербайджане вновь задержаны незаконные мигранты

Во время проведенных Государственной миграционной службой Азербайджана в течение первых 10 дней мая мероприятий по пресечению незаконной миграции были задержаны 22 гражданина Пакистана, 20 граждан Узбекистана, шесть граждан Индии, по два гражданина Турции и Грузии и один гражданин Кыргызстана. В общей сложности были задержаны 53 иностранца, говорится в сообщении ГМС, распространенном в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе расследования было установлено, что граждане Пакистана, Индии, Турции, Грузии и Узбекистана нарушили правила пребывания и проживания на территории Азербайджана. Также было установлено, что 19 граждан Узбекистана и один гражданин Кыргызстана занимались незаконной деятельностью в Азербайджане.

Было установлено, что гражданка Пакистана Тахира Ясмин осуществляла распределение данных иностранцев по различным адресам, обещая предоставить им разрешение на временное проживание, и присвоила себе определенную сумму денег. Так эти иностранцы стали незаконными мигрантами.

Проводятся соответствующие мероприятия по привлечению к ответственности указанных иностранцев, а также проводится работа по их выдворению за пределы Азербайджана.

Государственная миграционная служба продолжает мероприятия в рамках борьбы с незаконной миграцией.

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