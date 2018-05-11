Минэкологии о неприятном запахе в некоторых частях Баку

В четырех точках Баку содержание вредных веществ в атмосфере превышает норму в несколько раз.

Об этом в пятницу на пресс-конференции в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана сказал сотрудник Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства Мирсалам Гамбаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в данном направлении ведется расследование и о результатах будет сообщено.

Гамбаров отметил, что министерство уведомило соответствующие организации в связи с появившимся на прошлой неделе неприятным запахом в Сабунчинском, Хатаинском, Сабаильском районах и на ряде других территорий Баку.

"Было установлено, что данный запах больше всего ощущается в четырех точках города. Эти места имеют непосредственное отношение к нефтеперерабатывающему заводу и к зоне его охвата", - отметил Гамбаров.

Гамбаров сказал, что производственные предприятия несут ответственность за проведение необходимых мероприятий, чтобы избежать нанесение вреда атмосферному воздуху этими выбросами.

"В настоящее время наша рабочая группа подсчитывает ущерб, нанесенный окружающей среде вредными веществами, вызывающими неприятный запах, в ближайшие дни данная цифра будет обнародована", - добавил сотрудник департамента.

Заместитель директора департамента Матанат Авазова сказала, что по сравнению с предшествующими днями количество вредных веществ, вызывающих неприятный запах, уже снизилось.

По ее словам, с 4 по 8 мая неприятный запах в воздухе постепенно начал исчезать.

"Снижение количества вредных веществ в атмосферном воздухе показывает, что проводятся соответствующие мероприятия по устранению выбросов в атмосферу. Несмотря на это, на данном участке мониторинг продолжается. Мониторинг продолжится до тех пор, пока количество вредных веществ не придет в норму", - добавила замдиректора департамента.

Авазова отметила, что руководителям этих объектов было направлено официальное письмо и сделано предупреждение.

"Им предоставлено определенное время. Если меры не будут приняты, то будут наложены административные взыскания", - сказала Авазова.

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