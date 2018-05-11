В бакинском поселке выявили проведение незаконных религиозных собраний - ПОДРОБНОСТИ

Сотрудники Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана, министерства внутренних дел, Службы госбезопасности и Исполнительной власти Хазарского района Баку провели осмотр незаконного места поклонения по типу мечети, расположенного в поселке Бина Хазарского района Баку, говорится в сообщении госкомитета. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Сообщается, что в ходе осмотра было установлено, что на данной территории в нарушение закона проводились религиозные собрания, организовывались и проводились другие религиозные церемонии. Также были выявлены нарушения соответствующих статей закона "О свободе вероисповедания".

В связи с этим в отношении Биньятова Гульверди сотрудники госкомитета составили протокол об административном нарушении по статье 515.0.2 Кодекса об административных нарушениях, который был направлен в суд.